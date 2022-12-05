Тайник с оружием ВСУ обнаружила полиция в Мелитополе

Схрон с оружием украинских националистов обнаружили полицейские Запорожской области в Мелитополе. Об этом 5 декабря сообщило ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

В операции по обнаружению оружия принимали участие сотрудники уголовного розыска. Тайник был оборудован в одном из гаражей кооператива.

На складе хранились гранаты, автоматы, пистолеты, ружья, патроны, а также обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перебитые автомобильные номера.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Наказание по статье предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Ранее, в ноябре, в Энергодаре Запорожской области были найдены несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин. Они могли использоваться для совершения провокаций украинскими спецслужбами.

До этого, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами ВСУ за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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