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Министр культуры Литвы поддержал идею о моратории на русскую культуру

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал идею ввести в стране мораторий на русскую культуру. Об этом он заявил 3 января в эфире национального телевидения LRT.

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Данный вопрос среди прочих обсуждался в дискуссионной программе «ТВ-форум». Участники дискуссии вспомнили слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который заявил газете The Guardian в декабре, что необходимо объявить бойкот русской культуре.

«Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — прокомментировал идею своего украинского коллеги Кайрис.

На высказывание литовского министра культуры отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его министром «бескультуры» и отметив, что, судя по заявлениям, он уже «давно на ментальном карантине».

«Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала она в своем Telegram-канале.

9 декабря посольство России в Лондоне осудило статью The Guardian, опубликовавшую призыв Ткаченко к бойкоту русской культуры. Среди прочего дипломаты напомнили об общепринятом принципе, по которому культура должна оставаться вне политики.

Они также отметили, что желание Киева отказаться от русской культуры, которая являлась составной частью Украины на протяжении веков, — это ошибочный и рисковый путь. Россия в свою очередь продолжит защищать свои национальные интересы, культуру и национальную идентичность.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

В октябре президент России Владимир Путин, комментируя попытки Запада отменить русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам.

Отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

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