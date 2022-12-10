Посольство России осудило статью The Guardian об отмене русской культуры

Посольство России в Лондоне осудило статью британской газеты The Guardian, призывающую к бойкоту русской культуры. Соответствующее заявление ведомство опубликовало 9 декабря.

Речь идет о колонке министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в которой он призвал отказаться от русской культуры и ее влияния, что, по его мнению, поможет создать еще один инструмент давления на Москву.

«Вызывает сожаление, что известная газета публикует столь вопиюще бессовестную статью. К сожалению, игнорирование и подмена фактов, отсутствие внимания к жестокостям киевского режима и введение аудитории в заблуждение относительно России, кажется, стали новой нормой для некоторых газет», — указали в посольстве.

Дипломаты напомнили об общепринятом принципе, по которому культура должна оставаться вне политики.

Кроме того, отмечается в заявлении, российская сторона не имеет «никаких проблем» с украинским народом. Москва «имеет проблемы с русофобской, ультранационалистической и ревизионистской идеологией правительства в Киеве».

Дипломаты отметили, что желание Киева отказаться от русской культуры, которая являлась составной частью Украины на протяжении веков, — это ошибочный и рисковый путь. Россия, в свою очередь, продолжит защищать свои национальные интересы, культуры и национальную идентичность.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

В октябре президент России Владимир Путин, комментируя попытки Запада «отменить» русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам.

Отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.