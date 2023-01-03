Путин поручил выдавать документы для получения льгот по СВО в режиме «одного окна»

Президент России Владимир Путин 3 января поручил правительству совместно с высшими должностными лицами регионов принять меры по организации выдачи в режиме «одного окна» документов для оформления льгот участниками специальной военной операции (СВО) и семьями погибших в боях. Поручение было дано по итогам встречи Путина с матерями участников СВО.

Как следует из перечня поручений, опубликованного на официальном портале президента РФ 3 января, доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 апреля 2023 года.

Президент также поручил правительству совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» до 1 февраля разработать поправки об установлении единой системы льгот и соцгарантий для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) с 2014 года.

Кроме того, Путин дал ряд поручений Минобороны РФ. В частности, он поручил до 1 февраля доложить об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО, вооружением, военной и специальной техникой, а также необходимыми материальными средствами и ресурсами.

Помимо этого, Минобороны РФ при участии автономной НКО «Комитет семей воинов Отечества» должно оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников СВО. По этой задаче ведомство должно отчитаться до 1 марта, далее — один раз в год.

Ранее в этот день Путин подписал указ, согласно которому семьям погибших военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе СВО будет выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн рублей. Также, согласно указу, военнослужащим и росгвардейцам, получившим ранения при выполнении задач в ходе СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине.

В ноябре Путин заявлял, что все участники СВО являются героями. Кроме того, он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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