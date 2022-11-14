Путин назвал вопросы поддержки участников спецоперации первостепенными

Внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным. Об этом заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Он указал, что их работа нелегкая и в высшей степени рискованная.

«Я с коллегами когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, — поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — сказал Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

2 ноября Путин заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в специоперации, является святой обязанностью властей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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