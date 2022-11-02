Путин назвал поддержку участников СВО святой обязанностью властей

Поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, является святой обязанностью властей. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям. Поддержка этих людей — святая обязанность всех уровней власти», — сказал он на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Путин подчеркнул, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.

Развозжаев рассказал главе государства о помощи, которую власти Севастополя оказывают новым регионам, президент указал на важность этой работы.

«Надо, безусловно, поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских территорий, без всякого сомнения», — добавил Путин.

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