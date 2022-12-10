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Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным
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Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным

Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 декабря.

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Для получения денег военнослужащему необходимо подать специальной рапорт. Выплата будет произведена через 10 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа командиром воинской части.

Также в случае, если военный уволится раньше срока, установленного контрактом, выплаченная сумма будет изъята пропорционально оставшемуся времени службы.

3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации. 9 декабря Путин заверил, что факторов для возобновления частичной мобилизации в стране на сегодняшний день отсутствуют.

Как отметил тогда представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призванным по частичной мобилизации гражданам будут ежемесячно выплачивать довольствие по званию и должности, а также надбавки.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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