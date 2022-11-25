Путин назвал героями всех участников СВО
Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что все участники специальной военной операции (СВО) являются героями.
«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», — сказал глава государства на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО.
Кроме того, Путин рассказал, что напрямую говорит с некоторыми солдатами по телефону, связываясь с ними через их матерей.
«Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», — добавил он.
Президент РФ также отметил, что участники спецоперации ведут себя героически и это заслуга их матерей.
Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих пройдет в открытом формате. А обнародование дальнейшего содержания разговора будет зависеть от желания участниц беседы.
14 ноября в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Путин указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.
До этого, 2 ноября, российский лидер заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.
Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.
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