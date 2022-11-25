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Путин назвал героями всех участников СВО
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Путин назвал героями всех участников СВО

Президент России Путин заявил, что лично звонит участникам спецоперации на Украине
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что все участники специальной военной операции (СВО) являются героями.

«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», — сказал глава государства на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО.

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Кроме того, Путин рассказал, что напрямую говорит с некоторыми солдатами по телефону, связываясь с ними через их матерей.

«Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», — добавил он.

Президент РФ также отметил, что участники спецоперации ведут себя героически и это заслуга их матерей.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих пройдет в открытом формате. А обнародование дальнейшего содержания разговора будет зависеть от желания участниц беседы.

14 ноября в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Путин указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

До этого, 2 ноября, российский лидер заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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