Песков раскрыл формат встречи Путина с матерями военнослужащих

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 ноября сообщил, что начало встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих пройдет в открытом формате.

Обнародование дальнейшего содержания разговора, по его словам, будет зависеть от желания участниц беседы.

«Первые слова опубликуем, а потом будет зависеть от разговора — захотят ли матери», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что решений по поводу регулярности подобных встреч нет.

«При необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день Песков сообщил, что российский лидер на встрече с матерями военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, в Кремле обсудит все темы, которые они поднимут.

Накануне стало известно, что Путин в преддверии Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих. Как отметили в пресс-службе Кремля, на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных российской армии, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Ранее, 14 ноября, в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко президент РФ указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

2 ноября Путин заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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