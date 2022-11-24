Путин встретится в Кремле с матерями участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом говорится 24 ноября в сообщении пресс-службы Кремля.

Праздник День матери будет отмечаться в России в воскресенье, 27 ноября.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — сообщили в Кремле.

Ранее, 14 ноября, в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко президент РФ указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

2 ноября Путин заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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