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Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих

Песков: Путин обсудит с матерями военнослужащих все темы, которые они поднимут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, в Кремле обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

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«Те, которые будут они поднимать», — ответил Песков на вопрос о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военных.

Накануне стало известно, что Путин в преддверии Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Как отметили в пресс-службе Кремля, на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных российской армии, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

2 ноября Путин заявил, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В тот же день президент отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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