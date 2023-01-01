Вильфанд заявил о морозной рождественской ночи в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 1 января, заявил, что рождественская ночь в Москве будет морозной.

По его словам, значительное похолодание в столице произойдет после 4 января.

«Вот в пятницу, на Рождество, заметное понижение — -15 ... -17 градусов в Москве ночью <...> днем в пятницу тоже температура будет -12 ... -15 градусов», — рассказал Вильфанд «Интерфаксу».

Также он отметил, сто понижение температуры будет сопровождаться осадками и усилением ветра. Так, 7 января осадки будут сопровождаться ветром до 12 м/с, ожидается метель.

Синоптик объяснил, что такая смена погоды связана со сменой восточной периферии циклона на западную. По его словам, наиболее сильное похолодание ожидается в Коми, Архангельской области, Нижегородской и Кировской областях.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве 1 января может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух прогреется до +4...+6 градусов, в то время как самый высокий показатель для этого дня составляет +4,3 градуса.

1 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первый день 2023 года в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.