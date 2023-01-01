Рекордное потепление и сильный ветер придут в Москву 1 января

Рекордное потепление ожидается в Москве в воскресенье, 1 января, в то же время погода будет ощущаться как «пронзительно влажная и неприятная». Таким прогнозом с «Известиями» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день в Москве пройдет значительное количество осадков в виде дождя, в результате чего на дорогах образуется снежная каша.

«Температура воздуха взлетит до рекордных значений, мы ожидаем, что 1 января будет перекрыт абсолютный максимум для этих суток года, потому что он составляет где-то +3,9 градуса, а мы ждем, что у нас температура будет порядка +4...+5 градусов», — пояснила синоптик.

Как отметила Позднякова, дискомфорта в этот день добавит ветер, порывы которого могут достигать 12–15 м/с.

«Поэтому, несмотря на то что термометры будут показывать довольно высокую температуру, ощущения наши будут о том, что на улице пронзительно влажно, неприятно и холодно», — резюмировала специалист.

30 декабря Позднякова предупредила, что в новогодние праздники в Москву придут снег и настоящие рождественские морозы. Это связано с тем, что вечером 3 января к региону начнет приближаться циклон из Калининградской области.

Так, столбики термометров в ночные часы могут понижаться до –13...–15 градусов. Таким образом, температура воздуха 6, 7 и 8 января будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.