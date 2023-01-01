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Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности

Синоптик Тишковец: погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Погода в Москве, установившаяся в первый день нового года, может побить рекорд 50-летней давности. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице +4...+6, по области — +2...+7», — сказал Тишковец «РИА Новости».

Он уточнил, что в последний раз такая погода наблюдалась в 1973 году. Тогда воздух прогрелся до +4,2 градуса.

Как пояснил синоптик, погода в столичном регионе обусловлена теплым сектором циклона с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что 1 января в Москву придут рекордное потепление и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 12–15 м/с.

В столице также пройдет значительное количество осадков в виде дождя, в результате чего на дорогах снова появится снежная каша.

30 декабря Позднякова предупредила, что в новогодние праздники в Москву придут снег и настоящие рождественские морозы. Так, столбики термометров в ночные часы могут понижаться до –13...–15 градусов. 6, 7 и 8 января температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.

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