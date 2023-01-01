Путин уличил Запад во лжи о мире и подготовке к агрессии
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам 1 января 2023 года заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии.
«Запад врал, на деле готовясь к агрессии, и сегодня признается в этом в открытую, уже не стесняясь. А Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать», — сказал он.
Путин добавил, что западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе.
«На деле же, всемерно поощряя неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса», — уточнил он.
В начале декабря о лицемерии западных партнеров России заговорили после заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям. 7 декабря, в интервью газете Zeit она заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять России.
12 декабря китайская газета Global Times написала, что некоторые западные страны не выполняют договорные обязательства и легко могут отказаться от своих слов. Заявление Меркель срывает последнюю оставшуюся часть «дружественной» маски и демонстрирует, что Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию как партнера по диалогу, уточнило СМИ.