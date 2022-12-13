Global Times заявила о подрыве доверия к Западу после признания Меркель

Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям показало, что некоторые западные страны не выполняют договорные обязательства и легко могут отказаться от своих слов. Об этом 12 декабря написала китайская газета Global Times.

Ранее, 7 декабря, Меркель в интервью газете Zeit заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять России.

По мнению авторов статьи, подобное заявление срывает последнюю оставшуюся часть «дружественной» маски и демонстрирует, что Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию как партнера по диалогу.

«От проталкивания Минских соглашений до разжигания текущего конфликта Запад посредством затягивания усилий пытается истощить и сдержать страну, которую он считает соперником. <...> Они смеют нарушать свои обещания, потому что их защищает гегемония Запада, ядром которой являются США», — говорится в статье.

Более того, отмечает издание, под влиянием Вашингтона некоторые рассматривают Москву как угрозу из-за ее огромной военной мощи и политической системы, не соответствующей «западному стандарту». При этом уточняется, что страны Запада никогда не прекращали подавлять Россию с момента распада Советского Союза несмотря на то, что РФ всегда считала себя европейской страной и рассчитывала на укрепление доверия с Западом.

«В итоге доверие России к Западу уже упало до нового минимума. А его лицемерие истощило волю Москвы к эффективному диалогу», — пишет газета.

Также подчеркивается, что в этой связи вполне понятно, почему российский лидер Владимир Путин выразил разочарование из-за слов Меркель. Президент РФ 9 декабря на пресс-конференции прокомментировал высказывание экс-канцлера ФРГ про Минские соглашения, назвав их разочаровывающими и неожиданными. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о заявлении Меркель, сделанном еще в марте 2015 года. Экс-канцлер ФРГ настаивала на соблюдении Минских соглашений, предупредив, что в случае их нарушения европейские лидеры и Еврокомиссия (ЕК) «готовы подготовить и ввести новые санкции».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, указал, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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