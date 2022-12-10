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Захарова задалась вопросом о правдивости высказываний Меркель по «Минску-2»

Захарова поинтересовалась, когда Меркель говорила правду о «Минске-2»
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 декабря вспомнила ряд высказываний бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях и задалась вопросом, когда же политик на самом деле говорила правду.

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В своем Telegram-канале Захарова привела несколько высказываний канцлера с 2015 по 2022 год.

Как отметила Захарова, в марте 2015 года Меркель подчеркивала, что при серьезном нарушении Минских соглашений европейские лидеры и Еврокомиссия (ЕК) «готовы подготовить и ввести новые санкции». В октябре 2016 года она призывала вернуться к обсуждению в рамках дорожной карты по шагам для реализации договоренностей.

В феврале 2017 года Меркель заявила, что «Минск» — это все, что у нас есть», отмечая, что не все пункты соглашений выполнены. В связи с этим она указала на необходимость установления долгосрочного режима прекращения огня. Спустя месяц канцлер обратила внимание на то, что Вашингтон и, в частности, президент США «привержены Минскому процессу». Тогда Меркель вновь призвала найти решение по Украине и назвала Минские договоренности «хорошим базисом».

Захарова также привела призыв политика не ослаблять усилий в апреле 2018 года. Как заверила Меркель, «Германия и Франция будут и в дальнейшем вместе с Украиной и РФ искать выход из ситуации». В 2018 году она неоднократно говорила о необходимости решения проблемы, признавая, что Минские соглашения не соблюдаются. Позднее в декабре 2019 года Меркель задалась вопросом можно ли внести изменения в документ, и выразила надежду на то, что он «вновь будет гибким, и он будет оживлен».

Однако все вышесказанное было поставлено под сомнение из-за интервью бывшего канцлера изданию Die Zeit.

«Вопрос предельно конкретный: Когда Ангела Меркель говорила правду?» — поинтересовалась Захарова.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

До этого, 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории.

Между тем 9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким. Также белорусский лидер добавил, что Минск владеет сведениями о планах Запада начать военные действия в отношении России в случае успешного переворота на территории Белоруссии в 2020 году.

Накануне сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, обратил внимание на то, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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