Путин назвал 2022 год — годом трудных и необходимых решений

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря назвал уходящий 2022 год периодом трудных и необходимых решений ради полного суверенитета страны и мощной консолидации общества. В этот раз он обратился к нации из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

«Это был год, который четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отчеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего», — сказал он.

Путин подчеркнул, что защита Родины — наш священный долг перед предками и потомками, и ради его выполнения мы защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем.

Говоря о кардинальных переменах, которые 2022 год принес всему миру, российский лидер напомнил, что западные элиты лицемерно заявляли нам о свои мирных намерениях, в том числе в разрешении тяжелейшего конфликта в Донбассе. На деле же — Запад всемерно поощряет неонацизм.

«Запад врал, на деле готовясь к агрессии, и сегодня признается в этом в открытую, уже не стесняясь. А Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать», — подчеркнул он.

Путин особо отметил подвиг военнослужащих России, ополченцев, добровольцев, которые сражаются сейчас за родную землю. Он выразил сердечные поздравления с Новым годом всем участникам специальной военной операции и всем, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях.

«Дорогие друзья, с 2014 года после крымских событий Россия живет в условиях санкций, но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, всё это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике», — сказал Путин, добавив, что наша борьба за свои интересы служит вдохновляющим примером для других государств.

Российский лидер обратил особое внимание на то, что в уходящем году приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость.

«Всё больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие», — отметил он.

В любые времена, продолжил президент, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года, так как он был и остается любимым праздником с волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты.

«Друзья, сейчас самый удачный момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге всегда, в любое время. Пусть эти сердечные слова и благородные чувства предадут всем нам как можно больше душевных сил, уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой, будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой родины. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2023 годом!» — сказал глава государства.

Новогоднее обращение президента уже увидели жители дальневосточной части страны. Путин поздравил россиян не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. На форме многих из них были государственные награды.