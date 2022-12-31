Путин выступил с новогодним поздравлением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Политик сделала это не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации на Украине. На форме многих из них были государственные награды.

Первыми президента смогли услышать жители Камчатки и Чукотки, где новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Глава государства отметил, что 2022 год стал годом трудных решений и многое расставил по своим местам. Он назвал его годом поворотных событий, закладывающих основу будущего как для России, так и для всего мира, и периодом, который мощно консолидировал российское общество.

«Наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — сказал президент 31 декабря.

Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранив страну великой и независимой.

Путин подчеркнул, что правда на стороне России, так как она защищает своих людей на своих исторических территориях.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — заключил президент.

Ранее в этот день россиян с праздником поздравили российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции (МКС). За несколько дней до этого члены экипажа показали, как они «ставят» новогоднюю елку «вниз головой» и закрепляют гирлянды и игрушки в условиях невесомости.