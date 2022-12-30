Полицейские обнаружили крупный тайник с оружием в Херсонской области

В Херсонской области полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом 30 декабря говорится в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

Тайник выявлен в ходе проверки оперативной информации и осмотра домовладения жителя села Большие Копани.

Схрон с оружием находился в теплице, он был прикопан землей.

«Изъяты 12 пистолетов Макарова, пистолеты Марголина, ИЖ-77, сигнальный пистолет Шпагина, 20 охотничьих ружей различных калибров, в том числе два нарезных, 100 патронов калибра 5,6 мм, 924 калибра 9 мм, 1615 калибра 7,62 мм и 10131 калибра 5,45 мм, а также 20 сигнальных патронов к пистолету Шпагина», — отметили в полиции.

По словам подозреваемого, оружие в марте ему оставил на хранение сотрудник полиции Украины.

Накануне российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Помимо самодельного взрывного устройства в тайнике обнаружена военная форма для проникновения на объекты на территории России.

До этого, 23 декабря, сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили два схрона украинских диверсантов в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда.

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