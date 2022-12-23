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В ЛНР обнаружили схроны для готовивших теракты украинских диверсантов

«РИА Новости»: в ЛНР обнаружены схроны для диверсантов, планировавших теракты
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Окопная правда одной из наиболее горячих точек Луганской Народной Республики

Отмечается, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

«Российскими спецслужбами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан», — проинформировал источник.

Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-милиметрововых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда.

Сообщается, что все найденные боеприпасы были уничтожены на месте.

Ранее, 20 декабря, президент России Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Он отметил, что в настоящее время от органов контрразведки требуются максимальная собранность и концентрация сил. По его словам, необходимо пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Российские артиллеристы 19 декабря уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в районе освобожденного населенного пункта.

14 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении в ЛНР после тщетных попыток наступления ВСУ на этом участке. По его словам, целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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