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Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО
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Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в районе освобожденного населенного пункта. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 19 декабря.

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В ходе дежурства на наблюдательном посту, гвардии сержант Владимир Дашиев заметил диверсантов, которые пытались переправиться через реку. Военнослужащий доложил координаты националистов на пункт управления и открыл огонь из стрелкового оружия, тем самым заставив боевиков остановиться и занять оборону.

Артиллерийским ударом диверсанты были ликвидированы. Благодаря бдительности и отваге Владимира Дашиева, на вверенном ему направлении боевики не смогли прорвать оборону.

Тогда противник предпринял попытку наступления ради восстановления контроля над утраченными территориями и открыл артиллерийский огонь по позициям российских войск. Поэтому лейтенант Андрей Крюков приступил к определению координат позиций противника. Российские артиллеристы уничтожили две огневые позиции боевиков, включая два буксируемых орудия 155-мм и до 14 националистов благодаря точным данным, которые собрал Крюков.

Гвардии сержант Владимир Косенков неоднократно и профессионально оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим, ведущим наступление на позиции украинских националистов. В ходе боев Косенков, находясь под шквалистым огнем боевиков, оказал первую помощь пяти раненым мотострелкам, после чего вынес их из-под обстрела в безопасный район, чем спас им жизнь. После окончания боя Косенков обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь.

Ранее, 18 декабря, младший сержант Денис Иванов с вверенным ему подразделением выполнял боевую задачу в составе ротной тактической группы по поиску диверсантов в лесополосе. Российские военнослужащие обнаружили минное поле на подступах к указанному месту.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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