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Российские военные остановили контрнаступление боевиков в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Младший сержант Денис Иванов с вверенным ему подразделением выполнял боевую задачу в составе ротной тактической группы по поиску диверсантов в лесополосе. Российские военнослужащие обнаружили минное поле на подступах к указанному месту. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 18 декабря.

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Впоследствии, обойдя минные поля с фланга, солдаты обнаружили боевиков, которые готовили наступление на район, подконтрольный российским войскам. Младший сержант сообщил командирам о готовящемся массированном наступлении, после чего организовал оборону на данном рубеже. И в тот момент, когда националисты начали продвигаться к позициям российских военных, Иванов со своим подразделением атаковал боевиков.

Военнослужащие в течение нескольких часов не давали противнику развить наступление, обеспечив удержание важного оборонительного рубежа до прибытия подкрепления. Благодаря смелости и отважности военных, удалось нанести значительный урон наступающим силам националистов, что вынудило их отступить на исходные рубежи.

Сержант Федор Рыбалов вместе с подчиненными попал под яростный артобстрел врага в момент эвакуации вооружения и техники, получившей повреждения в ходе боев. Благодаря слаженным действиям отделениям сержанта Рыбалова удалось без потерь оперативно вывести технику и личный состав, выполняя его грамотные указания.

Полковник Александр Савенков под огнем националистов по позициям российской батальонной тактической группы в районе одного из населенных пунктов организовал установку ретранслятора на крыше одного из зданий в районе наблюдательного пункта. Это обеспечило командование устойчивой помехозащищенной радиосвязью с подчиненными подразделениями.

Затем, спустя несколько дней, в другом поселении украинские боевики предприняли попытку контрнаступления, открыв минометный обстрел по оборонительным рубежам российских войск. Кроме того, из-за разорвавшегося рядом с аппаратной минометного снаряда основная система связи вышла из строя.

Полковник Савенков оперативно связался с командованием по резервной линии и, оставаясь на боевом посту, продолжал обеспечивать связь с командованием. Это позволило отразить атаку противника и удержать позиции.

Также в условиях плохой видимости полковник Савенков обнаружил двух военнослужащих, получивших многочисленные осколочные ранения. Под летающими снарядами боевиков он вытащил их из-под огня, доставил в безопасное укрытие и оказал первую медицинскую помощь, благодаря чему спас им жизнь.

Кроме того, на новых позициях офицер в кратчайшие сроки организовал планирование и развертывание линий связи, что повысило устойчивость управления. Во время установки ретрансляторов противник подверг район дислокации обстрелу из РСЗО HIMARS. Рискуя жизнью под снарядами боевиков, полковник получил тяжелое ранение осколками, но выполнил поставленную задачу, не допустил потери управления, что позволило отразить наступление противника.

Ранее, 17 декабря, в ходе боя старший прапорщик Денис Пуха оказал первую помощь раненому товарищу, получившему осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда боевиков. Под шквалистым обстрелом он вытащил раненого из-под огня и доставил в укрытие.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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