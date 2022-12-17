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Российский военный под шквалистым огнем боевиков спас раненного товарища

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ходе боя старший прапорщик Денис Пуха оказал первую помощь раненому товарищу, получившему осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда боевиков. Под шквалистым обстрелом он вытащил раненого из-под огня и доставил в укрытие. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 17 декабря.

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В ходе наступления на оборонительные рубежи российских войск командный пункт подвергся массированному артиллерийскому и минометному обстрелу, который привел к повреждению части техники и линии связи. Под непрекращающимся обстрелом военнослужащий Пуха применил нестандартный способ развертывания каналов связи, что позволило при выводе из строя одного канала в считаные секунды автоматически перестроиться на другой канал связи. Тем самым, несмотря на систематическое огневое воздействие боевиков, было обеспечено устойчивое и непрерывное управление войсками.

За мужество и героизм старший прапорщик Денис Пуха награжден государственной наградой.

Украинские националисты атаковали район расположения российских подразделений в стремлении вернуть утраченные в ходе боев позиции. Ефрейтор Чингис Раднаев вместе с подразделением вступил в бой с группой националистов, где вел прицельный огонь по противнику, маневрируя и меняя позиции, он уничтожил бронированный автомобиль «Казак» и боевую машину пехоты националистов.

В результате успешных действий подразделения гвардии ефрейтора Чингиса Раднаева группа боевиков была полностью ликвидирована. Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащего, атака противника была отражена, что позволило перейти в контрнаступление и отбросить боевиков.

Начальник штаба батальона связи майор Сергей Кальницкий, находясь в составе выездной группы на позиции одной из батальонных тактических групп, попал под массированный артиллерийский обстрел боевиков. Из-за огня противника были выведены из строя пункты радиостанций.

Российский военный понимал, что потеря связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, поэтому он под огнем украинских вооруженных формирований оперативно восстановил работу ретрансляторов. В результате работы майора Кальницкого артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения позиций украинских боевиков, что позволило уничтожить технику и сорвать наступление на рубежи обороны российских войск.

Накануне, 16 декабря, санитарный инструктор сбора эвакуации раненых сержант Леонтий Примачев вывел из зоны поражения пострадавших военных и оказал им первую медицинскую помощь под артиллерийскими и минометными обстрелами со стороны украинских боевиков. Примачев вел наблюдение под непрекращающимся артиллерийским огнем.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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