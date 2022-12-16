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Российский военный эвакуировал раненых под артиллерийскими обстрелами ВСУ

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Санитарный инструктор сбора эвакуации раненых сержант Леонтий Примачев вывел из зоны поражения пострадавших военных и оказал им первую медицинскую помощь под артиллерийскими и минометными обстрелами со стороны украинских боевиков. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 16 декабря.

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Примачев вел наблюдение под непрекращающимся артиллерийским огнем. В это время противник нанес массированный удар по взводному опорному пункту.

Оценив обстановку и обнаружив, что четверо российских военных получили тяжелые ранения, сержант Примачев выдвинулся на позицию, несмотря на близкие разрывы артиллерийских и минометных снарядов. Он лично эвакуировал из зоны поражения раненых, оказал им первую медицинскую помощь и организовал доставку в госпиталь.

Действуя в составе мотострелкового взвода, лейтенант гвардии Имам Алиев обнаружил вооруженную группу боевиков в заброшенном здании. Штурмовая группа под командованием Алиева неожиданно атаковала националистов. В ходе штурма Имам лично уничтожил противников на двух укрепленных позициях, после чего, заняв оборону в здании, организовал систему огня взвода.

Противник предпринял контратаку, но в ходе отражения нападения Алиев успешно выполнял боевую задачу, умело маневрируя огнем взвода и руководя сменой огневых позиций средств огневой поддержки. Несмотря на полученную в ходе боя контузию, лейтенант оперативно помог раненому подчиненному: остановил кровотечение и тем самым спас жизнь товарища. Героические действия Алиева позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника.

Старший оператор связи сержант Сергей Касалапов лично в кратчайшие сроки организовал непрерывную связь между командным пунктом бригады и взводными опорными пунктами на фоне двухчасового артиллерийского и минометного обстрела со стороны врага. Это обеспечило нанесение огневого поражения по вновь выявленным позициям противника артиллерией бригады и позволило избежать потерь среди личного состава подразделения.

Накануне сообщалось, что российские военные отбили неоднократные атаки националистов на стратегические позиции. Оператор взвода противотанковых управляемых ракет сержант Александр Артемьев в составе экипажа боевой машины прикрывал российские подразделения на танкоопасном направлении. Находясь на закрытой огневой позиции, он получил приказ выявить и уничтожить бронетехнику противника.

Сержант Артемьев оперативно нашел и опознал цели националистов, классифицировал наиболее опасные из них и пусками ракет прицельно уничтожил бронетехнику врага.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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