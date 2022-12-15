Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии рассказали о попытках обеспечить Украине преимущество в противостоянии РФ
Спорт
Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22
Мир
ФРС повысила учетную ставку и пообещала дальнейший ее рост
Мир
Дипломаты предупредили об эскалации конфликта из-за передачи Киеву систем Patriot
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Мир
Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Общество
В Кремль доставили главную праздничную ель страны
Мир
США продолжают изучать идеи по созданию трибунала из-за событий на Украине
Мир
В Белом доме подтвердили передачу гражданина США в ходе обмена пленными на Украине
Мир
Дональд Трамп пообещал сделать важное обращение 15 декабря
Мир
В Twitter раскритиковали Макрона за бездействие после подписания Минских соглашений
Сюжет:

Российские военные отбили неоднократные атаки националистов на стратегические позиции

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор взвода противотанковых управляемых ракет сержант Александр Артемьев в составе экипажа боевой машины прикрывал российские подразделения на танкоопасном направлении. Находясь на закрытой огневой позиции, он получил приказ выявить и уничтожить бронетехнику противника. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 15 декабря.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, попытались прорвать оборону и атаковали позиции российских войск с помощью танков и бронетехники. Сержант Артемьев оперативно нашел и опознал цели националистов, классифицировал наиболее опасные из них и пусками ракет прицельно уничтожил бронетехнику врага.

Это позволило отбить две атаки превосходящих сил противника, уничтожить танк, два бронетранспортера и более десятка националистов.

Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев в составе своего подразделения удерживал позиции российских войск на подходе к стратегически важному населенному пункту. Вооруженные формирования украинских националистов атаковали их в попытке прорвать оборону.

Под артиллерийским огнем противника лейтенант Тебердиев благодаря грамотному распределению личного состава и техники вместе с сослуживцами отразили четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов.

Удержанию стратегически важной господствующей высоты были посвящены усилия младшего сержанта Семена Никитина в составе подразделения. Под минометным огнем противника он корректировал огонь российской ствольной артиллерии, обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию о перемещении бронетехники боевиков, его огневых точках и замаскированных позициях.

В попытке восстановить контроль над высотой, противник попробовал организовать наступление, что смог понять Никитин, находясь на передней линии обороны. Он прицельным огнем противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. Противник, понеся потери, отступил.

Накануне, 14 декабря, Минобороны рассказало, как начальник станции связи капитан Валентин Бессонов обеспечивал батальонную тактическую группу российских войск устойчивой связью в условиях, сопряженных с риском для жизни. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, капитан Бессонов награжден медалью Суворова.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022