Российские военные отбили неоднократные атаки националистов на стратегические позиции

Оператор взвода противотанковых управляемых ракет сержант Александр Артемьев в составе экипажа боевой машины прикрывал российские подразделения на танкоопасном направлении. Находясь на закрытой огневой позиции, он получил приказ выявить и уничтожить бронетехнику противника. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 15 декабря.

Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, попытались прорвать оборону и атаковали позиции российских войск с помощью танков и бронетехники. Сержант Артемьев оперативно нашел и опознал цели националистов, классифицировал наиболее опасные из них и пусками ракет прицельно уничтожил бронетехнику врага.

Это позволило отбить две атаки превосходящих сил противника, уничтожить танк, два бронетранспортера и более десятка националистов.

Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев в составе своего подразделения удерживал позиции российских войск на подходе к стратегически важному населенному пункту. Вооруженные формирования украинских националистов атаковали их в попытке прорвать оборону.

Под артиллерийским огнем противника лейтенант Тебердиев благодаря грамотному распределению личного состава и техники вместе с сослуживцами отразили четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов.

Удержанию стратегически важной господствующей высоты были посвящены усилия младшего сержанта Семена Никитина в составе подразделения. Под минометным огнем противника он корректировал огонь российской ствольной артиллерии, обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию о перемещении бронетехники боевиков, его огневых точках и замаскированных позициях.

В попытке восстановить контроль над высотой, противник попробовал организовать наступление, что смог понять Никитин, находясь на передней линии обороны. Он прицельным огнем противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. Противник, понеся потери, отступил.

Накануне, 14 декабря, Минобороны рассказало, как начальник станции связи капитан Валентин Бессонов обеспечивал батальонную тактическую группу российских войск устойчивой связью в условиях, сопряженных с риском для жизни. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, капитан Бессонов награжден медалью Суворова.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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