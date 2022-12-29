В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов

Российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в силовых структурах республики.

«В частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была организация взрывов в одном из населенных пунктов ЛНР в период новогодних праздников, что могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, помимо самодельного взрывного устройства в тайнике также обнаружена военная форма — пиксель, используемый в РФ, — для проникновения на объекты на территории России.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили два схрона украинских диверсантов в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Осуществить теракты также планировалось в период новогодних праздников.

За несколько дней до этого, 21 декабря, спецслужбы предотвратили диверсии в ЛНР, которые готовились украинской нацистской группировкой «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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