Российские спецслужбы предотвратили диверсии в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые готовились украинской нацистской группировкой «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 21 декабря сообщил источник «РИА Новости».

По его информации, сотрудники спецслужб обнаружили на территории ЛНР тайник, который банда планировала использовать для реализации диверсий. В нем находились три гранаты РГД-5, самодельное взрывное устройство, две мины ТМ-62 с взрывателями, а также военная форма.

Кроме того, неподалеку находилась инкассаторская машина, на которой, предположительно, участники группировки планировали добраться к месту проведения ближайшей диверсии.

В настоящий момент сотрудники разыскивают подозреваемых.

19 декабря четыре украинские диверсионные группы также были уничтожены в районе села Розовка (украинское название Андреевка) в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее в среду, 21 декабря, Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Согласно документу, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсиям, а также за их финансирование.

Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 14 ноября сообщал, что в 2022 году в стране зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна. Он добавил, что СМИ и НПО, которые спонсирует Запад, перешли напрямую к организации диверсий и публикации инструкций по их исполнению.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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