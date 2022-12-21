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Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума 21 декабря приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии.

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Согласно документу, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсиям, а также за их финансирование.

Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для осуществления диверсионных актов.

Как отметил спикера ГД Вячеслав Володин, принятие данного законопроекта является «принципиально важным шагом», необходимым для защиты России, пишет «Газета.Ru».

Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.

Он добавил, что СМИ и НПО, которые спонсирует Запад, перешли напрямую к организации диверсий и публикации инструкций по их исполнению.

В октябре Служба безопасности Украины (СБУ) принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца.

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