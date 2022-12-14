В России зарегистрировали 21 диверсию в 2022 году

В 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 14 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру.

«Как видите, резкий рост, поэтому нам необходимо принимать жесткие законодательные меры реагирования», — подчеркнул он в ходе заседания Госдумы.

Пискарев добавил, что СМИ и НПО, которые спонсирует Запад, перешли напрямую к организации диверсий и публикации инструкций по их исполнению.

Как он добавил, в распоряжении думской комиссии имеются документы о реализации планов западных стран по подрыву экономической безопасности в России.

«Комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото- и видеоматериалы о том, как Запад вынашивает и реализует планы не только дестабилизировать нашу внутриполитическую повестку, но и подорвать экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны, в том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, сооружениях, инфраструктурных объектах», — констатировал Пискарев.

Госдума 14 декабря приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии. Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов.