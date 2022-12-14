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В России зарегистрировали 21 диверсию в 2022 году

Пискарев: в 2022 году зарегистрирована 21 диверсия, в прошлом — всего одна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 14 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру.

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«Как видите, резкий рост, поэтому нам необходимо принимать жесткие законодательные меры реагирования», — подчеркнул он в ходе заседания Госдумы.

Пискарев добавил, что СМИ и НПО, которые спонсирует Запад, перешли напрямую к организации диверсий и публикации инструкций по их исполнению.

Как он добавил, в распоряжении думской комиссии имеются документы о реализации планов западных стран по подрыву экономической безопасности в России.

«Комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото- и видеоматериалы о том, как Запад вынашивает и реализует планы не только дестабилизировать нашу внутриполитическую повестку, но и подорвать экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны, в том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, сооружениях, инфраструктурных объектах», — констатировал Пискарев.

Госдума 14 декабря приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии. Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов.

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