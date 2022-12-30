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Умер «король футбола» Пеле. Главное

Трехкратный чемпион мира легендарный бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет
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Фото: Global Look Press/Sven Simon
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«Король футбола», трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни 29 декабря. Спортсмену было 82 года. Что послужило причиной смерти легендарного нападающего и как отреагировало мировое сообщество — читайте в материале «Известий».

Болезнь Пеле

Последние годы жизни всемирно известный футболист провел, сражаясь с онкологией. В сентябре 2021 года у него была диагностирована опухоль толстой кишки, в дальнейшем его здоровье нередко становилось причиной для беспокойства близких и почитателей. В 2022 году он прошел химиотерапию, которая не дала положительного результата. В последние месяцы состояние бразильского спортсмена осложнил генерализованный отек тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. У него были обнаружены метастазы в кишечнике, легких.

Король в поле: умер великий Пеле
Один из главных футболистов ХХ столетия скончался на 83-м году жизни

Кроме того, футболист перенес операцию по замене тазобедренного сустава, а также он страдал из-за заболевания почек и предстательной железы.

Пеле умер — что случилось

Незадолго до смерти состояние спортсмена значительно ухудшилось. У бразильца наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Пеле успел попрощаться с семьей и близкими, прежде чем болезнь унесла его жизнь. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Пеле умер — прощание и похороны

Место для могилы Пеле зарезервировал заранее. Именитого футболиста похоронят на вертикальном кладбище некрополя «Экуменика» в Сантосе. К церемонии допустят лишь самых близких.

Тем не менее соотечественники получат возможность попрощаться с легендой футбола. Гроб Пеле поставят посередине стадиона «Вила Белмиро», где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. На прощание отведены сутки.

Затем гроб пронесут по улицам Сантоса, а также мимо дома его 100-летней матери Селесты Арантес.

В Бразилии объявлен трехдневный траур, по всей стране будут приспущены флаги. Кроме того, в знак памяти футболиста изменили подсветку одной из главных достопримечательностей — статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. На сутки скульптура окрасилась в цвета флага Бразилии.

Посольство Бразилии в Москве также приспустило флаги в память о Пеле.

Пеле умер — реакция

Кончину Пеле в беседе с «Известиями» прокомментировал бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов. Он назвал погибшего спортсмена вершиной футбола и сравнил его со всемирно известными деятелями культуры и искусства. По мнению российского футболиста, игра бразильца доставляла удовольствие всему миру.

Игравший против Пеле советский футболист Владимир Пономарев также назвал бывшего соперника гением и легендой спорта. По его словам, бразилец играл в футбол так же легко, как дышал.

Отреагировал на смерть футбольной легенды и капитан сборной — действующего чемпиона мира Аргентины Лионель Месси.

«Покойся с миром, Пеле», — написал футболист в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность в том, что само имя Пеле уже является символом футбольного величия. Он выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

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