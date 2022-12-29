Король в поле: умер великий Пеле

Один из величайших игроков в истории мирового футбола прожил невероятную и потрясающую жизнь, полную приключений. Он был настоящей легендой спорта: трехкратный чемпион мира — достижение, которое вряд ли кому-то в ближайшее время удастся повторить. Причем за всю свою карьеру он сыграл всего за два клуба — «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Сегодня, 29 декабря, великий футболист умер после долгой и тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием . «Известия» вспоминают короля «газона».

23 октября 1940 года в бразильском городке Трес-Корасойнс в очень бедной семье родился мальчик с пышным по тамошнему обычаю именем Эдсон Арантис ду Насименту. Впоследствии мир узнал его просто как Пеле — по прозвищу, полученному еще в школьные годы в честь его любимого игрока, местного вратаря Васко да Гамы Биле.

Футболом увлекался и отец Эдсона, но из-за несчастного случая, произошедшего на матче, был вынужден покинуть спорт и устроился санитаром в больницу. Именно отец и научил Пеле основным футбольным навыкам.

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst Пеле, 1958 год

Эдсоном мальчика назвали в честь изобретателя лампочки Томаса Эдисона — незадолго до рождения Пеле в их городе провели электричество. Хотя в свидетельстве о рождении написано «Эдисон», правильное написание именно «Эдсон», и, по словам Пеле, его всегда злило, когда к нему пытались так обращаться.

Уже получая зарплату футболиста, Пеле всё равно подрабатывал продажей пирожков на железнодорожной станции. По признанию великого бразильца, иногда он так голодал, что тайком сам съедал свой товар, за что приходилось объясняться перед хозяйкой.

Пеле с детства был обладателем уникального периферического зрения, что показало медицинское обследование еще в юности. «Знаете, не могу припомнить, чтобы за все 30 лет игры в футбол кому-то удавалось увести у меня мяч, подойдя ко мне со спины», — говорил бразилец.

Король в поле Пеле (в центре) в составе сборной Бразилии по футболу в матче против сборной Саара, 1968 год Фото: Global Look Press/dpa/Heinz Wieseler

В 15 лет юноша подписал свой первый контракт и начал играть в основном составе «Сантоса». Через год Пеле уже зарабатывал намного больше отца, несмотря на возраст являясь основным кормильцем в семье. Первым серьезным испытанием для перспективного футболиста считается матч против «Коринтианса» — никто и представить не мог, что никому не известный мальчик сумеет забить два мяча и тем самым позволит своей команде выиграть. В итоге в 1956 году ФК «Сантос» заслуженно выиграл чемпионство, а уже в 1958 году в Швеции Пеле выигрывает свой первый чемпионат мира в составе сборной Бразилии. С тех пор он уже никогда не расставался с мячом: даже во время службы в армии он продолжал играть за клуб и сборную.

Пеле был уникальным футболистом — его техника сочетала в себе традиционный европейский стиль и знаменитую бразильскую джингу — национальный доминирующий стиль игры, проповедующий атакующее мышление. Он был выдающимся дриблером, у него был талант совершать неожиданные атаки и делать резкие рывки и ускорения. Его стиль сочетал скорость, креативность и техничность. Пеле всю жизнь не отходил от того футбола, которому его научила улица. «Мы хотим танцевать. Мы хотим играть в джингу. Футбол — это не битва насмерть ради результата. Футбол — это игра ради красоты.» — эти знаменитые слова Пеле полностью отражают философию его игры.

Пеле заявлял, что никогда не женится. И умудрился нарушить данное обещание целых три раза. В 1966 году футболист женился на Роземери дос Рейс Шолби, с которой состоял в браке до 1982 года. В 1994 году Пеле женился во второй раз, его избранницей стала певица Ассирия Лемос Сейшас, но в 2008 году и этот брак кончился разводом. В третий раз Пеле связал себя узами в 2016 году, заключив союз с 50-летней предпринимательницей Марсией Сибелой Аоки, с которой познакомился еще в 1980-х. У Пеле осталось пятеро взрослых детей.

Король в поле Пеле, 1977 год Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Известность Пеле достигала таких масштабов, что ради его приезда останавливались войны. В Нигерии очень хотели сыграть товарищеский матч с «Сантосом», но Пеле отказывался приезжать из-за гражданской войны, унесшей огромное количество жизней. Поэтому сторонам пришлось сесть за стол переговоров и остановить боевые действия.

Переехав в Нью-Йорк в середине 1970-х, Пеле завел дружбу с Джоном Ленноном. Владение английским у футболиста на тот момент было на не самом лучшем уровне, поэтому он решил освежить свои знания в США в специальной языковой школе. Там великий футболист встретил великого музыканта, который жил тогда в Нью-Йорке и изучал в этой школе японский язык.

Леннон поведал ему, что уже пытался познакомиться на чемпионате мира 1966 года в Англии. Все битлы приехали в отель, где расселили сборную Бразилии. Однако руководители команды не пустили туда музыкантов. Сам Пеле предположил, что их менеджеры были слишком консервативных взглядов.

Король в поле Пеле, 2012 год Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Guilherme DioníZio

Более того, Пеле успел побывать еще и актером, причем в компании таких звезд, как Сильвестр Сталлоне, Майкл Кейн и Макс фон Сюдов. «Побег к победе», вышедший в 1981 году, рассказывал о футбольном матче между пленными союзниками и нацистскими лагерными охранниками. На тот момент игроку был 41 год, и он смог забить гол в прыжке через голову с первого дубля. При этом, как отмечал сам Пеле, Сталлоне не мог нормально попасть по мячу и съемки из-за этого затянулись.