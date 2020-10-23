Имя нарицательное: почему Пеле стал олицетворением футбола

История спорта знает много великолепных футболистов: от лучшего снайпера мировых чемпионатов Жюста Фонтена до Криштиану Роналду и Лионеля Месси. А как ни вспомнить неудержимого Ференца Пушкаша, непробиваемого Льва Яшина, железного «кайзера» Франца Беккенбауера, неутомимого Йохана Кройфа, интеллигентного Мишеля Платини, изысканного Зинетдина Зидана?.. Классных игроков было много, но король в футболе один. И его имя — Пеле. В день 80-летия величайшего спортсмена ХХ столетия «Известия» вспоминают о его роли в мировой истории.

Бразильский принц

Пеле ворвался в мировой футбол неожиданно и бескомпромиссно. Случилось это на чемпионате мира в Швеции в 1958 году. В Европе поначалу и не обратили внимание на 17-летнего паренька из средненького клуба «Сантос», которого в последний момент включили в состав сборной Бразилии. Вообще-то он входил в список кандидатов, но умудрился в контрольном матче получить травму и едва не «пролетел» мимо мундиаля.

Имя нарицательное Пеле во время полуфинального мачта со сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Швеции, 1958 год Фото: Getty Images/S&G/PA Images

В первых двух матчах группового этапа (с Австрией и Англией) он не играл — лечился. Вышел в первый раз против сборной СССР в последнем и решающем матчах в группе. Стоит отметить, что тогда замены были запрещены, поэтому доверие тренером Висенте Феолой ему было оказано огромное. Пеле составил в атаке связку с Вава, а Гарринча отправился на правый фланг. Но фурора юноша не произвел.

Пеле, «Автобиография» Я упустил две возможности забить Яшину, что наверняка похоронило бы интригу в том матче... После праздничного ужина я вернулся в свою комнату и сотни раз проматывал в голове каждый свой шаг, каждый удар. Я не был слишком доволен своим дебютным выступлением — я мог бы сыграть лучше. В какой-то момент я зациклился на попытке переиграть Яшина и понял, что это была моя ошибка. Над этим я должен был поработать

Пеле в своем первом матче не забил, зато Вава дважды огорчил Яшина. Но активная игра юноши волне устроила Феолу, и он снова заслужил место в основе. В четвертьфинале Пеле забил единственный и победный гол Уэльсу, а в полуфинале — три гола великолепной Франции во главе с Жюстом Фонтеном. Матч закончился со счетом 5:2, так что голы Пеле (а он забил третий, четвертый и пятый) опять стали победными. А потом были финал с хозяевами и еще два гола Пеле. После финального свистка юноша разрыдался, но собрался и на вручении золотых медалей выглядел спокойно. Рукопожатие шведского короля он принял с достоинством, как равный.

Имя нарицательное Вава забивает гол в ворота Льва Яшина на чемпионате мира по футболу, 1958 год, Пеле — на заднем плане Фото: Getty Images/picture alliance

Пеле, «Автобиография» Чемпионат мира 1958 года был моей стартовой площадкой. Я был на первых страницах газет и журналов по всему миру. Сразу после победы Paris Match опубликовал мою фотографию с подписью «Появился новый король». Прозвище прилипло, и очень скоро меня стали звать Королем Пеле, или просто Королем

Чемпионат мира 1958 года впервые транслировался по телевидению, и рождение новой звезды увидели миллионы болельщиков во всем мире. Впрочем, называть 17-летнего паренька королем было преждевременно, скорее его стоило именовать принцем.

Идеальная биография

Вскоре мир узнал, что улыбчивого чернокожего юношу на самом деле зовут Эдсон Арантис ду Насименту и что назвали его в честь знаменитого изобретателя Эдисона, но немного исковеркали имя. А прозвище дали в школе по имени вратаря местной команды, который ему очень нравился. Согласно документам, родился он 21 октября 1940 года, но сам предпочитает праздновать день рождения 23-го.

Имя нарицательное Фото: Getty Images/PA Images

Пеле рос в бедной многодетной семье в Бауру, гонял мяч из тряпок на улице, но благодаря таланту и упорству смог пробиться. Его заметили и пригласили в местную мини-футбольную команду, а оттуда в «Сантос». Первый гол за взрослый состав он забил, когда ему еще не исполнилось 16, а вскоре подписал профессиональный контракт. После первого же сезона его пригласили в сборную.

После мирового триумфа он продолжил выступать за «Сантос», постепенно приближая скромный клуб к вершине. Достаточно сказать, что до начала «эры Пеле» его клуб лишь раз стал чемпионом штата Сан-Паулу (в 1935 году), хотя основан был аж в 1912 году. С Пеле в составе (начиная с 1956 года) он завоевал 11 таких титулов, а еще дважды взял Кубок Либертадорес (1962 и 1963), два Межконтинентальных кубка (1962 и 1963) и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968). Пеле в первом же своем полноценном сезоне (1957 год) забил 57 голов в 67 официальных матчах, в следующем — 80 (в 60 играх), затем 100 (в 83). Рекордом стали 110 голов в сезоне 1961 года. Пеле — единственный в мире футболист, участвовавший в четырех чемпионатах мира, три из которых он выиграл!

Имя нарицательное Пеле в товарищеском матче ФК «Сантос» против ФК «Ньюкастл» в Гонконге, 4 июня 1972 года Фото: Getty Images/R. Yung/South China Morning Post

Ему сотни раз предлагали переехать в Европу, за ним буквально гонялись богатейшие клубы, но он оставался верен родному «Сантосу» . Это по сей день вызывает сомнения у скептиков (мол, все рекорды Король установил в далекой Бразилии). Но, во-первых, южноамериканский футбол тогда был не слабее, а то и сильнее европейского, а во-вторых, каждый раз, когда команды Пеле сталкивались с лучшими командами Старого Света, он доказывал свой высочайший уровень.

Имя нарицательное Лев Яшин и Пеле на стадионе «Лужники» имени Ленина, Москва, 4 июля 1965 года Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

Великий бразилец был абсолютным фанатом футбола. Даже став звездой, он тренировался, словно одержимый. Сила Пеле была в том, что он достиг совершенства практически во всех компонентах великой игры. Он бежал стометровку быстрее 11 секунд и прыгал в высоту на 2 м при собственном росте всего в 173 см. Пеле умел зависать в воздухе, как Майкл Джордан, благодаря чему часто забивал головой в единоборствах с рослыми защитниками. Его дриблингу позавидовал бы Лионель Месси, а силе и точности удара — Рональд Куман. Он одинаково виртуозно владел правой и левой ногой, а главное — умел исполнять все действия на предельной скорости, совершенно недостижимой для современников.

Имя нарицательное Пеле — в воротах на тренировке сборной Бразилии во время чемпионата мира по футболу в Англии, Болтон, 11 июля 1966 года Фото: Getty Images/Daily Mirror/Mirrorpix

Пеле видел поле не хуже Зидана и был абсолютно не жадным до мяча, всегда стараясь вывести партнера на более удобную позицию, хотя сам обладал голевым чутьем под стать Гердту Мюллеру. Пеле был удивительно вынослив и работоспособен, всегда участвовал в отборе, никогда не уходил от борьбы и не убирал ноги, как это порой делают сегодняшние звезды. Он всегда работал на команду, на результат и готов был играть там, где в конкретный момент он был нужнее. Пеле опережал свое время, уже в 1950-х показывая ту игру, которую в 1970-е назовут «тотальным футболом».

Король футбола

Он оставался таким же простым чернокожим парнем из трущоб, не зазнавался и этим снискал безграничную народную любовь. Когда вышла его первая автобиография (она называлась «Я — Пеле», а впоследствии многократно переводилась на другие языки под разными названиями), миллионы бразильских парней пошли в школу только для того, чтобы научиться грамоте и прочитать эту единственную книгу. Министерство просвещения Бразилии даже наградило Пеле золотой медалью за вклад в преодоление неграмотности.

Имя нарицательное Пеле в форме ФК «Нью-Йорк Космос» в последнем матче профессиональной карьеры против ФК «Сантос», Нью-Йорк, 1 ноября 1977 года Фото: Global Look Press

На магазинах и лавках Сан-Паулу в дни игр вывешивали таблички «Не работаем, ушли смотреть на Пеле». «Сантос» стал командой-легендой, которую хотели видеть и которой готовы были платить во всем мире. Но если в выставочном матче не мог участвовать Пеле, гонорар сокращался вдвое. Когда в 1969 году бразильский клуб приехал в Нигерию, там на два дня остановилась гражданская война: люди по обе стороны конфликта хотели увидеть матч с участием Пеле. Его узнаваемость была феноменальной: согласно опросу начала 1970-х, 95% жителей разных уголков планеты знали, кто такой Пеле.

В 35 лет Пеле решил повесить бутсы на гвоздь и торжественно простился с «Сантосом» и сборной Бразилии. Но вскоре все же вернулся на поле, приняв предложение нью-йоркского «Космоса». Американцы решили раскрутить не пользовавшийся популярностью европейский «соккер» и им нужны были яркие личности — Пеле подходил для этого идеально. Впрочем, на поле он тоже не был статистом: в первом же полноценном сезоне стал лучшим игроком турнира, а через год привел свой клуб к победе в национальном чемпионате.

Имя нарицательное Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 в России, 1 декабря 2017 года Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Окончательно покинув «газон», Пеле остался символом футбола, и в этом качестве он абсолютно уникален. Все сильные мира сего воспринимали его как равного, что лишь подтверждало его статус как «коронованной особы». Возможностью пообщаться с Пеле гордился любой президент, монарх или миллионер — никто не мог устоять перед его обаянием, остроумием и широкой дружелюбной улыбкой.

«Популярность — не только удовольствие, но и обязанность», — говорил Пеле. Для миллионов простых людей его путь был маяком, и Король Футбола отлично это понимал. Пеле тратил свои силы, время и популярность на продвижение любых добрых дел — от популяризации любимого вида спорта до сбора денег для ветеранов футбола и других благотворительных проектов.

Он приезжал на чествования своих партнеров и соперников, участвовал во множестве официальных мероприятий, стал послом доброй воли ООН и ЮНИСЕФ. На посту министра спорта Бразилии сумел добиться для своей страны права на проведение чемпионата мира. А еще Пеле писал и презентовал книги, снимался в фильмах, пел песни и продвигал свою линию кофе. ФИФА признала его футболистом века, а МОК назвал Пеле спортсменом столетия, хотя он никогда в жизни не участвовал в Олимпиадах!

Имя нарицательное Пеле и игроки сборной Бразилии празднуют победу над сборной Италии в финале чемпионата мира по футболу 1970 года в Мексике, Мехико, 21 июля 1970 года Фото: Getty Images/Alessandro Sabattini

Пеле прославился удивительной самоиронией и уникальным чувством юмора. Его всегда просили дать прогноз на исход футбольных матчей и турниров, но ни один из них не сбылся. А сам Пеле лишь шутил, что всегда можно послушать его прогноз и ... поставить ровно наоборот. Правда, участвовать в жеребьевке домашнего чемпионата мира отказался, чтобы не отправить сборную Бразилии в неудачную группу.