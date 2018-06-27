Шаг от смешного до великого

Лео Месси и его Аргентина все-таки смогли превратить последний матч на турнире, как минимум, в предпоследний. О главных событиях минувшего игрового дня и прогнозах на ближайшее будущее — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Шапочный разбор

Теперь мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем, какие «шапки» заготовили злоязыкие европейские масс-медиа на досрочный, после группового турнира, вылет Аргентины и провал Лео Месси. В следующий раз она сыграет с Францией. И если после этого ее упакуют и отправят домой – это все-таки Франция, а не Нигерия с Исландией, еще за четыре минуты до финальных свистков оставлявшие Аргентину на последнем месте в группе D.

Да и газеты после субботней встречи с французами увидят свет только в понедельник. Когда уже и шум утихнет, и дым рассеется, и новые свежести вытеснят позавчерашнюю повестку дня.

Кто-то, нет сомнений, все же припрятал в стол наточенный острый гвоздь. Которым кольнет Месси и его команду, а то и прибьет к позорному столбу, как только она подставится. Но это уже в плей-офф. Куда аргентинцы, без игры и, по большому счету, без команды, без фантазии и порядка, без полноценного и управляющего процессами тренера, без голов Игуаина и голевых передач Месси, на корячках и на флажке, пролезли.

месси Лионель Месси (Аргентина) и Маркос Рохо (Аргентина) радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины Фото: REUTERS/Henry Romero

А плей-офф обычно стряхивает чешую группового этапа. Начиная с 1/8-й, чемпионат мира – со всеми сопутствующими ему оценками и раскладами, – стартует практически заново. Он там и не чемпионат вовсе, – а тот самый Кубок мира. Совершенно другой турнир. Для которого игрища в квартетах были всего лишь отборочной разминкой. Распевкой перед настоящим концертом.

В конце концов, Аргентине уже доводилось, будучи размазней на первом этапе и не меняя состояния желеобразной субстанции в дальнейшем, вползать болотной жижей прямо в финал. Совпадение или нет, но и тогда она держалась на одном-единственном гении, а все остальные суетливо бегали вокруг него. В 1990-м Диего Марадона – а вовсе не Карлос Билардо, как пишут в хрониках и протоколах (в том году он был всего лишь технической функцией) – привез на чемпионат непонятно кого – и доволок на своем горбу, сквозь шальные, корявые победы и серии пенальти, до золотого матча с Германией. Втащил бы и на подиум, да за пять минут до конца немцы отделались от очередной череды 11-метровых, которую аргентинцы наверняка выиграли бы, одним, благоразумно назначенным мексиканским судьей, чтобы не возводить в чемпионы совсем уж черт знает, кого. А история, эта адская спираль, не просто имеет свойство повторяться – лелеет его!

Так умеет только он

Вот и с Нигерией Аргентина не во второй даже, а в пятый раз вступила в ту же реку – выиграла без превосходства, как всегда на чемпионатах мира. Четыре года назад было 3:2 с шансами туда и сюда, с двумя голами Месси и двумя – Мусы. Теперь – 2:1. Причем нигерийцы, как, наверное, никогда прежде близко подобрались к тому чтобы прервать дурную традицию.

Между двумя пропущенными голами – с 14-й до 86-й минуты – они играли лучше, осмысленнее, острее. Забили только с пенальти, но могли и с игры не раз, и со штрафного. А назначь турецкий судья еще один 11-метровый, когда Рохо, бодая мяч головой, уронил его себе на предплечье, – поставили бы точку на невнятных потугах Аргентины. И запустили бы по планете флэш-моб с газетными «шапками». Но турок пожалел Рохо. А тот в самом конце, уже у чужих ворот, исполнил победный трюк. От смешного до великого дистанция в общем-то точно такая же, как в обратную сторону.

И тем не менее, сколько Нигерию ни хвали, она проиграла. А главным событием вечера, если вообще не всего группового турнира, все равно стала бы не ее победа, а проигрыш Месси. Точь-в-точь так же, как теперь – его гол и то, что он остается в России, минимум, еще на неделю. Без него чемпионат, как ни относись, хоть на малую долю, но перестал бы считаться турниром лучших футболистов планеты. Он таковым все равно окажется, но уже на той стадии, когда привечают не лучших игроков, а лучшие сборные – и именно из них выбирают наилучших.

Ну а забил Месси по обыкновению шедеврально. Развить крейсерскую скорость, одновременно следя вывернутой назад головой за траекторией мяча, летящего полсотни метров по параболе. Поймать его, падающего ястребом, на бедро. Тем же движением укрыть спиной от защитника и мягко опустить на носок. Следующим – подработать вперед под удар. Все это время мчать, стремглав, как Усэйн Болт. И, не снижая темпа, неотразимо загнать мяч в верхний угол… Для него это так просто, так банально. Именно поэтому он реально — бог футбола.

Не пропадайте, мужики!

Грустно расставаться с яркими командами. Вместе с нигерийцами покидает чемпионат сборная Перу – сильнейшая в группе С, но категорически невезучая, начавшая забивать только в третьем матче, когда это уже ничего не решало. С перуанцами мы теперь будем часто встречаться поодиночке: многих из них, начиная с великолепного правого крайнего Каррильо уже в ближайшие дни загребут в топ-клубы. Помашем на прощанье рукой и исландцам, которые так и не поймали вдохновение и кураж EURO-2016.

И Австралия в очередной раз поехала домой, не наигравшись. Ей бы, раз уж она настолько мобильна, что готова отбираться через азиатскую квалификацию, почаще встречаться с европейцами – глядишь, подросла бы в классе, начала всерьез конкурировать. Хорошая же команда, брутальная такая. Но – без настоящей закалки. Ломается при усиленном нажиме.

За ними следом отправить бы Францию с Данией, оборвавших рекордную серию без 0:0 на 37-й игре. Кто мешал им, уже решившим групповые задачи, поиграть в футбол от сердца, а не от разума? Зачем из ничего не значащей встречи чемпионата мира, на которую, между прочим, десятки тысяч зрителей купили недешевые билеты и прилетели с разных концов света, устраивать тяни-толкай, комкать ее до состояния мятой бумаги, вместо того чтобы подарить людям зрелище, как большинство игроков этих команд любит, может и умеет?

Взрослая считалочка

Сегодня нас ждет особенный день: все встречи – решающие, чего не было ни в понедельник, ни во вторник, и не будет в четверг. В группе F, которая разрешится раньше, встречаются Германия – Корея и Мексика – Швеция. Шансы на выход есть у каждой из них. Правда, корейцам для этого надо одолеть немцев, да еще чтобы мексиканцы обязательно победили. Но пока есть математический шанс, его нельзя не учитывать.

У остальных обстановка проще – свой выигрыш выводит в плей-офф без оглядки на других. С одной поправкой: если Швеция выиграет с разностью «+1», Германии желательно добиться «+2» или забить на гол больше шведов. Чтобы, когда начнут считать дополнительные показатели при равных очках, не добрались до личных встреч. Ведь если Швеция с Мексикой сыграют, скажем, 3:2, а чемпионы мира, допустим, 2:1, то вылетят именно они – из-за меньшей суммы забитых мячей, а если 3:2 – то опять же по забитым, но в рамках личных встреч между тремя командами. Такая вот сложная арифметика.

В группе Е Швейцарию устроит ничья с Коста-Рикой. Если она неожиданно оступится, то попадет в зависимость от исхода встречи Сербия – Бразилия: результативный выигрыш сербов с минимальным счетом однозначно выкинет швейцарцев на обочину. Ничья устроит Сербию в том случае, если Коста-Рика победит разгромно. Из этого можно сделать вывод, что для Бразилии сегодня главное – сыграть не хуже Швейцарии. А лучше – лучше.

Вот ведь как перелопатил нас групповой турнир – всерьез прикидываем шансы бразильцев и немцев на преждевременный вылет. Когда и где еще такое было, кроме как в России?

В воскресенье в 17.00 смотрите текстовую трансляцию матча Россия-Испания на сайте “Спорт-Экспресс”.