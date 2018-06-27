Марадона эмоционально отреагировал на победный гол Аргентины на ЧМ-2018

Аргентинский футболист Диего Марадона в ходе матча национальной сборной против Нигерии не смог сдержать эмоций — во время победного гола команды Аргентины он показал неприличный жест.

Встреча прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч забил Лионель Месси на 14-й минуте. После гола нигерийца Виктора Мозеса (51) свою команду вывел вперед Маркос Рохо на 86-й минуте. В этот момент Марадона показал средние пальцы двух рук.

По итогам матча Аргентина вышла в плей-офф турнира с четырьмя очками в группе D. В 1/8 финала сборная встретится с командой Франции, игра пройдет 30 июня в Казани.