Сборная Исландии поблагодарила Россию за теплый прием

Сборная Исландии по футболу, которой не удалось выйти в плей-офф после поражения от Хорватии в матче 26 июня, поблагодарила Россию за теплый прием на ЧМ-2018 и отметила, что домой игроки возвращаются с высоко поднятыми головами.

«Этот чемпионат мира был эпическим приключением. Мы оставили всё, абсолютно всё на поле сегодня и покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Спасибо вам, самые лучшие болельщики в мире. Спасибо тебе, Россия, за такой теплый прием», — приводит телеканал «Спорт-Экспресс» сообщение сборной Исландии в Twitter.

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you 🇷🇺 for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU