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Пеле внепланово госпитализировали в Бразилии
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Пеле внепланово госпитализировали в Бразилии

Легенда бразильского футбола Пеле доставлен в больницу в Сан-Паулу
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Трехкратный чемпион мира по футболу, бразильский футболист Пеле был внепланово госпитализирован во вторник, 29 ноября. Об этом 30 ноября сообщает портал ESPN.

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Отмечается, что легенду бразильского футбола доставили в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где он ранее проходил обследования. У бывшего спортсмена диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Также врачи отмечают у пациента спутанность сознания.

На данный момент 82-летний Пеле проходит обследование, прогнозов по его выписке из больницы нет. Госпитализацию мировой знаменитости подтвердила его жена Марсия, отметив, что ее супруг проходит общее обследование. Отмечается, что проведенная в последние месяцы химиотерапия в связи с онкологическим заболеванием у бразильского футболиста не принесла результата.

Ранее в среду также стало известно, что Фонд Пеле учредил награды для тех, кто «привержен благотворительности и влияет на общество, помогая детям и расширяя их возможности в области образования, борьбы с бедностью или здравоохранения», пишет «Спорт-Экспресс». В этом году обладателем награды Três Corações стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был выписан из больницы в Сан-Паулу. В медицинское учреждение Пеле был госпитализирован 19 апреля для проведения медицинских процедур по лечению рака толстой кишки. Отмечалось, что бывший футболист был «в хорошем и стабильном» состоянии.

В конце августа 2021 года Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

В декабре Пеле вновь попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.

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