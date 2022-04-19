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Пеле вновь госпитализировали

ESPN: трехкратный чемпион мира по футболу Пеле вновь госпитализирован
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Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, на этой неделе снова госпитализировали. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил телеканал ESPN.

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«Король Футбола был госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в столице Сан-Паулу, но не находится в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 81-летний экс-футболист в этой клинике и раньше проходил сеансы химиотерапии. При этом сообщается, что поездка в больницу не планировалась.

По словам близких, ситуация особого беспокойства не вызывает.

В конце августа 2021 года Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

В декабре Пеле вновь попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.

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