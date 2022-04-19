Пеле вновь госпитализировали

Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, на этой неделе снова госпитализировали. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил телеканал ESPN.

«Король Футбола был госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в столице Сан-Паулу, но не находится в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 81-летний экс-футболист в этой клинике и раньше проходил сеансы химиотерапии. При этом сообщается, что поездка в больницу не планировалась.

По словам близких, ситуация особого беспокойства не вызывает.

В конце августа 2021 года Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

В декабре Пеле вновь попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.