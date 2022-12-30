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В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lucas Amorelli
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Власти Бразилии объявили трехдневный траур в стране в связи со смертью футболиста Пеле. Об этом сообщает Noticias Uol в четверг, 29 декабря.

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«Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая со дня опубликования настоящего указа, в знак сожаления по поводу смерти Эдсона Арантиса ду Насименту — Пеле», — говорится в публикации.

В эти дни по всей Бразилии будут приспущены флаги.

Кроме того, как сообщает OUL, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета флага Бразилии в память о Пеле. С такой подсветкой скульптура будет стоять сутки.

Легенда футбола, трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. На протяжении нескольких лет Пеле боролся с онкологией.

Как сообщил бразильский портал G1, футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. После операции на толстой кишке в начале 2021 года Пеле прошел несколько сеансов химиотерапии. Врачи давали благоприятный прогноз. Но в начале 2022 года у него были обнаружены метастазы в кишечнике, легких.

Пеле будет похоронен на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе. Отмечается, что место на кладбище футболист зарезервировал еще несколько лет назад. Там же похоронены его друзья и родственники.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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