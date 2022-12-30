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Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Veetmano Prem
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Легендарный бразильский футболист Пеле будет похоронен на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе, где на церемонии прощания будет присутсвовать только семья. Об этом сообщает The San Diego Union Tribune в четверг, 29 декабря.

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Отмечается, что место на кладбище футболист зарезервировал еще несколько лет назад. Там же похоронены его друзья и родственники.

Перед этим гроб футболиста поставят посередине стадиона Вила Бельмиро, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом ровно сутки. По информации Terra, гроб будет установлен так, чтобы к нему никто не мог прикоснуться.

Кроме того, гроб Пеле пронесут по улицам Сантоса, а также мимо дома его 100-летней матери Селесты Арантес.

Легенда футбола, трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. На протяжении нескольких лет Пеле боролся с онкологией.

Как сообщил бразильский портал G1, футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. После операции на толстой кишке в начале 2021 года Пеле прошел несколько сеансов химиотерапии. Врачи давали благоприятный прогноз. Но в начале 2022 года у него были обнаружены метастазы в кишечнике, легких.

Семья выступала за пребывание Пеле дома под присмотром врачей, но специалисты настояли на госпитализации. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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