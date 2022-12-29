Умер легендарный футболист Пеле

Легендарный бразильский футболист и трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщило агентство The Associated Press в четверг, 29 декабря.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала дочь футболиста Келли Насименту на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, и первоначально врачи давали благоприятный прогноз. Но уже в конце ноября футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Отмечалось, что проведенная в последние месяцы химиотерапия в связи с онкологическим заболеванием у бразильского футболиста не принесла результатов.

Об ухудшении состояния здоровья Пеле сообщили 21 декабря, у бразильца наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями с больничной койки.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.