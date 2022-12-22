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Спорт
Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

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Фото: Global Look Press/Rahel Patrasso
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Состояние бразильского футболиста Пеле ухудшилось. Об этом сообщили в среду, 21 декабря, врачи спортсмена.

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«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле. — Ред.) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу.

Однако, по словам врачей, Пеле по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии. В данный момент он находится в обычной палате.

Также дочь Пеле Келли Насименту на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что ее отец вынужден оставаться в больнице по медицинским показаниям и не сможет провести Рождество в кругу семьи.

«Наше Рождество дома было приостановлено. Мы решили с врачами, что по разным причинам нам будет лучше остаться здесь», — написала она.

29 ноября 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Однако 4 декабря стало известно, что Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечает на лечение. Он переведен на паллиативную терапию после того, как химиотерапия, назначенная после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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