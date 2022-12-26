Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в РФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о приближении числа потерь ВСУ к 150 тыс.
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Тайвань заявил о крупнейшем проникновении Китая в зону ПВО острова
Мир
Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории
Мир
Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово
Мир
Эрдоган пообещал закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией
Культура
Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз
Мир
В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Мир
СМИ сообщили о рекордно высоких ценах на бензин и дизель в ФРГ в 2022 году

Стало известно об ухудшении состояния Пеле и его прощании с родными

Спортивный менеджер Халид: футболист Пеле начал прощаться с семьей, поскольку его состояние сильно ухудшилось
0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильский футболист Пеле, борющийся с раком в возрасте 82 лет, начал прощаться с семьей и друзьями, так как его состояние очень сильно ухудшилось. Об этом сообщил 26 декабря британский бизнесмен, спортивный менеджер Франк Халид.

Имя нарицательное: почему Пеле стал олицетворением футбола
Великий спортсмен отмечает 80-летие

«Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что его состояние еще больше ухудшается», — написал он в Twitter.

Также в Сети распространилось видео с подготовкой к прощанию с Пеле. На слитых кадрах виден большой золотистый ящик с изображением бразильского спортсмена. Как сообщило 24 декабря издание La Notícia, на стадионе Вила Белмиро в городе Сантос собирают сооружение, похожее на подставку для гроба.

«На стадионе был установлен большой белый шатер, а в его центре находится сооружение, очень похожее на подставку для гроба. Фотографии и скульптуры Пеле также прибывают и уносятся внутрь палатки», — сообщило издание.

Об ухудшении состояния здоровья Пеле сообщили еще 21 декабря и его лечащие врачи. Они указали на отрицательную динамику при лечении онкологического заболевания футболиста.

29 ноября 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность.

Между тем еще 4 декабря сообщалось, что Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечал на лечение. Спортсмен был переведен на паллиативную терапию, после того как химиотерапия, назначенная ему после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века. Настоящее имя спортсмена — Эдсон Арантис ду Насименту.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022