Стало известно об ухудшении состояния Пеле и его прощании с родными

Бразильский футболист Пеле, борющийся с раком в возрасте 82 лет, начал прощаться с семьей и друзьями, так как его состояние очень сильно ухудшилось. Об этом сообщил 26 декабря британский бизнесмен, спортивный менеджер Франк Халид.

«Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что его состояние еще больше ухудшается», — написал он в Twitter.

Также в Сети распространилось видео с подготовкой к прощанию с Пеле. На слитых кадрах виден большой золотистый ящик с изображением бразильского спортсмена. Как сообщило 24 декабря издание La Notícia, на стадионе Вила Белмиро в городе Сантос собирают сооружение, похожее на подставку для гроба.

«На стадионе был установлен большой белый шатер, а в его центре находится сооружение, очень похожее на подставку для гроба. Фотографии и скульптуры Пеле также прибывают и уносятся внутрь палатки», — сообщило издание.

Об ухудшении состояния здоровья Пеле сообщили еще 21 декабря и его лечащие врачи. Они указали на отрицательную динамику при лечении онкологического заболевания футболиста.

29 ноября 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность.

Между тем еще 4 декабря сообщалось, что Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечал на лечение. Спортсмен был переведен на паллиативную терапию, после того как химиотерапия, назначенная ему после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века. Настоящее имя спортсмена — Эдсон Арантис ду Насименту.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.