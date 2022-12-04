Врачи Пеле заявили о хорошей реакции его организма на лечение инфекции

Бразильский футболист Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечает на лечение. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на врачей спортсмена.

«Он всё еще проходит лечение, и состояние здоровья остается стабильным. У него хороший ответ на лечение респираторной инфекции без ухудшения состояния в течение последних 24 часов», — цитирует газета врачей.

Также сообщается, что спортсмен переведен на паллиативную терапию после того, как химиотерапия, назначенная Пеле после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

82-летнего Пеле внепланово госпитализировали 29 ноября. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века. Настоящее имя спортсмена — Эдсон Арантис ду Насименту.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.