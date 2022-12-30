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Прощание с Пеле продлится сутки

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Прощание с бразильским футболистом Пеле начнется в 10:00 по местному времени (16:00 мск) 2 января и продлится сутки. Об этом 30 декабря сообщило местное издание Globo.com.

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Церемония пройдет на стадионе «Вила Белмиро» клуба «Сантос».

Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом. Кроме того, гроб Пеле пронесут по улицам Сантоса, а также мимо дома его 100-летней матери Селесты Арантес.

Накануне стало известно, что Пеле будет похоронен на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе. На церемонии будет присутствовать только семья.

Трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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