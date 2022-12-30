Месси отреагировал на смерть Пеле

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 29 декабря отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле.

«Покойся с миром, Пеле», — написал футболист в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Легенда футбола умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира несколько лет боролся с онкологией. В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, после чего врачи давали благоприятный прогноз.

Однако в конце ноября 2022 года футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Проведенная в последние месяцы химиотерапия не принесла результатов.

Об ухудшении состояния здоровья Пеле сообщили 21 декабря, у бразильца наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями с больничной койки.

Ранее в этот же день бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что Пеле был величайшим футболистом и человеком. Экс-футболист поставил бразильца в один ряд с другими выдающимися деятелями культуры и искусства, которые вошли в историю и стали известны практически каждому.

Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.