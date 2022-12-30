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Президент РФС назвал имя Пеле синонимом футбольного величия

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Смерть легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле — невосполнимая утрата для мирового футбола, высказался президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в пятницу, 30 декабря.

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«Единственный трехкратный чемпион мира в истории, чье имя является синонимом футбольного величия. В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу», — приводит его слова Telegram-канал ФРС.

Дюков выразил глубокие соболезнования родным и близким Пеле от имени Российского футбольного союза и от себя. Он заверил, что память о легендарном футболисте останется в сердцах болельщиков и ценителей спорта навсегда.

Легенда футбола, трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. На протяжении нескольких лет Пеле боролся с онкологией. В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, после чего врачи давали благоприятный прогноз.

Но в конце ноября 2022 года футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Проведенная в последние месяцы химиотерапия не принесла результатов.

21 декабря стало известно об ухудшении состояния здоровья Пеле — наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.

Дочь легенды футбола Келли Кристина Насименту разместила в соцсети прощальное фото с отцом из клиники Альберта Эйнштейна. Она подписала снимок словами благодарности за всё, что имеет она и родственники Пеле.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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