Портал G1 узнал причину смерти футболиста Пеле

Состояние здоровья Пеле ухудшалось с 29 ноября, когда его внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела в клинику Альберта Эйнштейна, сообщил бразильский портал G1.

«Израильская больница Альберта Эйнштейна подтверждает сообщение о смерти Пеле 29 декабря 2022 г., в 15:27 (21:27 мск) из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания», — приводит G1 выдержку из медицинского бюллетеня клиники.

После операции на толстой кишке в начале 2021 года Пеле прошел несколько сеансов химиотерапии. Врачи давали благоприятный прогноз. Но в начале 2022 года у него были обнаружены метастазы в кишечнике, легких.

21 декабря клинический корпус больницы опубликовал в медицинском бюллетене сообщение о том, что у Пеле обнаружено «прогрессирующее обострение онкологического заболевания» и ему требуется дополнительная помощь из-за нарушений функции почек и сердца.

Семья выступала за пребывание Пеле дома под присмотром врачей, но специалисты настояли на госпитализации. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.

29 декабря легендарный футболист умер в возрасте 82 лет.

Дочь легенды футбола Келли Кристина Насименту разместила в соцсети прощальное фото с отцом из клиники Альберта Эйнштейна. Она подписала снимок словами благодарности за всё, что имеет она и родственники Пеле.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.