Банки в России подтвердили введение UnionPay лимита на снятие наличных за рубежом

Китайская платежная система ввела лимиты на снятие наличных в связи с увеличенным объемом снятия денежных средств в банкоматах чужих банков за пределами России по картам UnionPay International, объяснили «Известиям» 29 декабря в пресс-службе Почта Банка.

«Данные ограничения касаются только снятия денежных средств в банкоматах банков, находящихся за пределами РФ, на территории России данные ограничения не распространяются (действуют лимиты в соответствии с тарифом по договору)», — сообщили там, утонив, что при использовании карт UnionPay (независимо от страны, в которой происходят операции) также действуют лимиты снятия средств, установленные конкретным тарифом при выпуске карты.

В то же время в пресс-службе банка «Зенит» подтвердили, что получил соответствующее уведомление от китайской платежной системы.

«При этом безналичные операции не ограничиваются», — подчеркнули в финансовой организации.

Ранее клиенты могли снять в банкоматах за границей до 5 млн рублей в месяц, добавили в банке.

29 декабря сообщалось, что UnionPay установила ограничения. Теперь держатели карт могут снимать только 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. рублей или эквивалент данной суммы в других валютах), а также 500 тыс. юаней в год по карте (около 5 млн рублей или эквивалент).

До этого, в начале октября, стало известно, что в Чехии и Испании перестали принимать карты UnionPay российских банков.