В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ

Банкоматы чешского KB Bank более не принимают карты UnionPay, сообщили в колл-центре кредитной организации. Сотрудник службы поддержки заявил, что еще одну или две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался, но теперь нет, уточнив, что речь в целом идет о картах UnionPay независимо от страны выпуска.

«Известия» направили запрос в KB Bank. Жалобы на то, что в АТМ финорганизации невозможно снять деньги, в конце сентября стали появляться в профильных Telegram-чатах.

Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. Пользователи сообщали, что последние несколько дней ATM перестали выдавать наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили. Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING, как с «пластиком» UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Тяжелая АТМосфера: в Чехии и Испании перестают принимать UnionPay банков РФ»