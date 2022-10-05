Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Мир
Умерла обладательница трех «Грэмми» Лоретта Линн
Мир
Венгрия отстояла нераспространение потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу
Мир
Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн
Мир
Глава МВД Великобритании заявила о сокращении иммиграции до десятков тысяч
Мир
Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля»
Мир
Пентагон обосновал отсутствие необходимости в предоставлении Киеву ракет ATACMS
Происшествия
В Новой Каховке прозвучало 15 взрывов
Экономика
В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ
Мир
FT сообщила о необходимости ФРГ ограничить экспорт электричества зимой
Общество
Пушилин сообщил об ускорении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР

В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ

0
Фото: TASS/Zuma/Tpg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банкоматы чешского KB Bank более не принимают карты UnionPay, сообщили в колл-центре кредитной организации. Сотрудник службы поддержки заявил, что еще одну или две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался, но теперь нет, уточнив, что речь в целом идет о картах UnionPay независимо от страны выпуска.

Карточный полк: Union Pay собрались выпускать еще два крупных банка
Какие организации намерены подключиться к китайской платежной системе и станет ли продукт доступнее по цене

«Известия» направили запрос в KB Bank. Жалобы на то, что в АТМ финорганизации невозможно снять деньги, в конце сентября стали появляться в профильных Telegram-чатах.

Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. Пользователи сообщали, что последние несколько дней ATM перестали выдавать наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили. Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING, как с «пластиком» UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Тяжелая АТМосфера: в Чехии и Испании перестают принимать UnionPay банков РФ»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022